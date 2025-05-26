Вагнер Лав: «В наше время уровень РПЛ был намного выше, чем сейчас. Конкуренция, боевитость, сражения на поле – все это было на другом уровне»
Вагнер Лав считает, что уровень Мир РПЛ снизился за последние годы .
«Когда мы с Карвальо играли в ЦСКА, уровень чемпионата России был очень высокий – огромная конкуренция была не только среди легионеров, но и среди россиян.
Борьба за место в составе, боевитость игроков, сражения на поле – все это было на другом уровне. В наше время уровень РПЛ был намного выше, чем сейчас», – сказал экс-форвард ЦСКА.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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