Вагнер Лав: «В наше время уровень РПЛ был намного выше, чем сейчас. Конкуренция, боевитость, сражения на поле – все это было на другом уровне»

Вагнер Лав считает, что уровень Мир РПЛ снизился за последние годы .

«Когда мы с Карвальо играли в ЦСКА , уровень чемпионата России был очень высокий – огромная конкуренция была не только среди легионеров, но и среди россиян.

Борьба за место в составе, боевитость игроков, сражения на поле – все это было на другом уровне. В наше время уровень РПЛ был намного выше, чем сейчас», – сказал экс-форвард ЦСКА.