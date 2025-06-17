Ямаль приехал на отдых в Бразилию и хочет встретиться с Неймаром, которого называл кумиром и легендой
Ламин Ямаль хочет встретиться с Неймаром во время отдыха в Бразилии.
17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании решил провести часть отпуска в Бразилии. Сообщается, что Ямаль хотел бы встретиться с Неймаром.
«Я еду в Бразилию с друзьями… Но если вдруг встречу его где-нибудь…» – сказал Ямаль.
Ранее в интервью CNN Ламин высказался о бывшем нападающем «Барселоны» и сборной Бразилии: «Месси был потрясающим, но для меня Неймар – это нечто совсем другое. Он всегда был моим кумиром. Настоящая суперзвезда и легенда футбола».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?28527 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Globo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости