Ямаль приехал на отдых в Бразилию и хочет встретиться с Неймаром, которого называл кумиром и легендой

Ламин Ямаль хочет встретиться с Неймаром во время отдыха в Бразилии.

17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании решил провести часть отпуска в Бразилии. Сообщается, что Ямаль хотел бы встретиться с Неймаром .

«Я еду в Бразилию с друзьями… Но если вдруг встречу его где-нибудь…» – сказал Ямаль .

Ранее в интервью CNN Ламин высказался о бывшем нападающем «Барселоны» и сборной Бразилии: «Месси был потрясающим, но для меня Неймар – это нечто совсем другое. Он всегда был моим кумиром. Настоящая суперзвезда и легенда футбола».