Дмитрий Черышев о Карпине в «Динамо»: «Тренер сборной должен заниматься сборной, а тренер клуба – клубом. Пусть тогда еще «Ростов» примет»
Дмитрий Черышев высказался против совмещения Валерием Карпиным двух постов.
В пятницу «Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста на пост главного тренера клуба. С 2021 года Карпин также возглавляет сборную России.
«Сейчас у нас пока до сих пор не открыто наше окошечко для того, чтобы можно было не совмещать. Но, честно говоря, тренер сборной должен заниматься сборной, а тренер клуба – клубом.
Наверное, все‑таки разделение должно быть, вот и все. Тогда пусть еще «Ростов» примет. Я уже утрирую, конечно.
Пока наша сборная не может участвовать в международных турнирах, наверное, совмещение, чтобы тренер практику не терял, – это нормальное явление.
Но когда все откроется, я считаю, совмещения не должно быть. Только в таком режиме, я считаю», – сказал бывший нападающий «Динамо» и сборной России.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?28527 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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