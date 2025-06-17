Радимов о совмещении Карпина: «Я против. Осипенко выбирает «Динамо», потому что знает требования тренера. Преференции из сборной существуют»

Владислав Радимов считает неправильным совмещение Валерием Карпиным двух постов.

В пятницу «Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера клуба. С 2021 года специалист также возглавляет сборную России.

«Объективно говоря, я против. Когда Валера работал в «Ростове », нельзя было говорить, что это конкурент в борьбе за призовые места, при всем уважении.

В «Динамо » немного другая ситуация. Клуб с традициями, финансовая база хорошая. Приглашение Осипенко – почему он выбирает «Динамо», а не какую‑то другую команду, – потому что ему хорошо известны требования Валерия Георгиевича.

Даже если это не так, все равно косвенно тень будет бросать на «Динамо», что преференции у Валерия Георгиевича из сборной существуют.

В этом плане этого не хотелось бы. Чтобы все были более‑менее в равных условиях», – отметил бывший полузащитник сборной России.