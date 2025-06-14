Быстров о Карпине: «Я против совмещения. Тренер сборной не должен работать в клубе! Это неправильно!»
Владимир Быстров не согласен с подходом Валерия Карпина к работе.
56-летний специалист, возглавляющий сборную России, также стал главным тренером «Динамо».
«Я против совмещения.
Тренер сборной не должен работать в клубе! Это неправильно!» – заявил бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита».
Совместители в мире – кто, кроме Карпина? Ботсвана, Лесото, Занзибар...
Чего добьется Карпин в «Динамо»?12530 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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