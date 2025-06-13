Осимхен возобновил переговоры с «МЮ» о трансфере за 75 млн евро. Форвард не перейдет в «Аль-Хилаль» (Foot Mercato)
Виктор Осимхен возобновил переговоры с «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что 26-летний нигериец не смог согласовать условия личного контракта с «Аль-Хилалем».
По информации Foot Mercato, Осимхен не перейдет в клуб из Саудовской Аравии и уже вернулся к диалогу с «Манчестер Юнайтед».
На данный момент обсуждаются те же условия, на которых переговоры с английским клубом были прерваны несколько недель назад: зарплата игрока в размере 12 млн евро и компенсация в 75 млн евро для «Наполи».
В прошлом сезоне нападающий выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Он провел за клуб 41 матч во всех турнирах, забил 37 голов и сделал 7 результативных передач.
Осимхен три раза отказал «Аль-Хилалю». Даже за 45 млн в год!
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Foot Mercato
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