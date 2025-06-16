Ла Лига уведомила «Эспаньол», что «Барса» оформила платеж 26,3 млн евро за Жоана Гарсию. Сделка по вратарю будет завершена после проверки

Ла Лига уведомила «Эспаньол», что «Барселона» оформила платеж за Жоана Гарсию.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые выплатили отступные голкипера «Эспаньола » в размере 25 млн евро.

По данным Marca, в сообщении Ла Лиги говорится, что каталонцы отдали распоряжение выплатить 26,3 миллиона евро за вратаря с учетом биржевого индекса. Кроме того, Rastar Group, компания, владеющая «Эспаньолом», объявила о сделке на Шэньчжэньской фондовой бирже в понедельник утром.

Таким образом, в ближайшее время «Барса» официально оформит переход игрока. Перед этим шагом Ла Лига должна одобрить сделку после проверки всех процедур. На данный момент сумма еще не поступила на счет «Эспаньола».

Отмечается, что каталонский клуб отдал распоряжение о выплате пункта о выкупе в пятницу, но из-за выходных Ла Лига не утвердила сделку. Ожидается, что она будет согласована между сегодняшним и завтрашним днем.