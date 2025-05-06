Радимов о судьях в РПЛ: «Безобразие, позорище полное – недоверие с каждым туром все больше. В Петербурге Гоцук железно сыграл рукой – едва чемпионскую интригу не убили»

Владислав Радимов назвал «позорищем» уровень судейства в Премьер-лиге.

В 27-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Пари НН » на своем поле со счетом 2:1.

На 17-й минуте Александр Соболев принял мяч на грудь в штрафной гостей. Защитник нижегородцев Кирилл Гоцук находился позади нападающего и обхватывал его сзади за корпус. Мяч от тела Соболева отскочил в руку Гоцука.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти, ВАР не исправил его решение.

– Про судейство мы уже говорим столько, но безобразие, которое там творится, ни в какие ворота не лезет. И, конечно же, не укладывается в название «Премьер-лига» и в те деньги, что вкладываются в команды. То есть судейство не соответствует уровню лиги и близко. Это всем понятно.

Тот же условный Карасев, который считался лучшим судьей, сколько он уже ошибок наделал. Если бы я в свое время перестал соответствовать уровню «Зенита», меня бы посадили на скамейку. А Карасев у нас судит! А молодежь, которую подпускают судить, это вообще какой-то...

В Воронеже там бабушке любой на кухне было бы понятно, что на Литвинове – красная, а судья идет к ВАРу, смотрит там что-то...

– Да и в игре «Краснодара» с «Рубином» был любопытный момент, но там Левников пошел вопреки мнению ВАР и оставил Тормену в игре.

– Да, а еще в игре «Краснодара» и «Рубина» Левников поставил пенальти за игру рукой. В Петербурге Карасев не поставил пенальти в ворота Нижнего в абсолютно идентичном случае. Прошел один день! Что-то изменилось в правилах? И почему на ВАР не позвали Карасева? Или если они позвали Карасева на ВАР, то почему Карасев не пошел?

В очередной раз скажу – опубликуйте переговоры арбитров, и будет всем понятно. Либо Карасев послал всех, и не пошел. Либо Артур Федоров, который был на ВАР, просмотрел и не позвал.

Кто-то профнепригоден, но мы об этом и так говорим уже постоянно. Потому что рукой Гоцук сыграл железно, просто очевиднейшая история. Получается, едва чемпионскую интригу не убили, если бы «Зенит» не выиграл.

Позорище полное, недоверие к судьям с каждым туром все больше и больше! – сказал бывший игрок «Зенита » Владислав Радимов .