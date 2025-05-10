Карасев должен был назначить пенальти за руку Гоцука в матче с «Зенитом», решили в департаменте судейства РФС: «Рука отставлена от тела и делает его неестественно больше»

Судьи ошибочно не назначили пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Пари НН».

К такому выводу пришли в департаменте судейства и инспектирования РФС.

Петербургский клуб одержал победу со счетом 2:1 в 27-м туре Мир РПЛ . На 17-й минуте мяч попал в руку защитника нижегородцев Кирилла Гоцука во время борьбы с Александром Соболевым . Главный арбитр встречи Сергей Карасев не зафиксировал нарушения правил.

«Защитник совершает движение рукой в направлении мяча. Положение рук защитника, в которую попадает мяч, считается наказуемым, поскольку рука отставлена от тела и делает его неестественно больше.

Касание мяча рукой влияет на атакующего игрока, который обработал мяч грудью под свой контроль. ВАР неправильно оценил игровой эпизод и ошибочно не вмешался в действия судьи. Правильное решение – нарушение правил, пенальти», – говорится в объяснении департамента судейства и инспектирования РФС.

Фото: скриншот видео департамента судейства и инспектирования РФС с кадром трансляции «Матч ТВ»