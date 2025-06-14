Мостовой рассмотрел бы предложение ЦСКА о работе тренером: «Будем разговаривать. Я давно готов, 30 лет в футбол играл. Но на любой вариант не соглашусь»
Александр Мостовой рассмотрел бы предложение по работе из ЦСКА.
– Как вы отреагировали на уход Николича из ЦСКА?
– Мы не знаем всех нюансов. Многие говорят, что он толкнул какую‑то речь после финала. Симоне Индзаги тренировал «Интер» в игре с «ПСЖ», а уже договорился с «Аль‑Хилялем» за 30 миллионов. Он что, должен был отказаться от этих денег?
Николич ищет там, где ему удобнее и лучше. Это не первый случай в нашем чемпионате.
– Вы готовы стать тренером в клубе РПЛ?
– Я давно готов. 30 лет в футбол играл. Но на любой вариант не соглашусь.
– Были случаи, когда вам предлагали, но вы отказывались?
– Нет, пока нет.
– Если ЦСКА позовет?
– Будем разговаривать, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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