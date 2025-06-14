Мостовой о Каннаваро в ЦСКА: «Наконец-то стали приглашать футбольных людей, а не кого попало. С ними можно говорить о футболе»
Александр Мостовой рад возможному назначению Фабио Каннаваро тренером ЦСКА.
Ранее появилась информация, что московский клуб может назначить итальянского специалиста.
– Это уже другое дело! Очень интересно, если это правда. Наконец-то у нас стали приглашать футбольных людей – в прошлом году Станкович, сейчас Каннаваро.
Вот так и нужно делать, а не звать кого попало. С ними можно говорить о футболе, потому что они прожили эту жизнь.
– Хотели бы вы попасть в штаб Фабио Каннаваро?
– Конечно. Почему нет? Если пригласят помощником, пойду, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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