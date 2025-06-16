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«Локо» опроверг запрет на регистрацию игроков: «У нас нет проблем с лицензированием и регистрацией. Уже не в первый раз наблюдаем вброс для дестабилизации работы клуба»

«Локомотив» опроверг информацию о получении запрета на регистрацию новых игроков.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что «Локо» запретили регистрировать новых футболистов, из-за чего клуб рискует не заявить на новый сезон перешедшего из «Ростова» нападающего Николая Комличенко.

«У «Локомотива» нет проблем, связанных с лицензированием и регистрацией контрактов игроков команды.

Уже не в первый раз в ключевые моменты, как, например, сейчас, когда перед началом сезона идет важный процесс формирования команды, мы наблюдаем не подкрепленный фактами вброс, направленный на дестабилизацию работы клуба», – сообщили в пресс-службе железнодорожников.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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