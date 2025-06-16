«Локо» опроверг запрет на регистрацию игроков: «У нас нет проблем с лицензированием и регистрацией. Уже не в первый раз наблюдаем вброс для дестабилизации работы клуба»

«Локомотив» опроверг информацию о получении запрета на регистрацию новых игроков.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил , что «Локо » запретили регистрировать новых футболистов, из-за чего клуб рискует не заявить на новый сезон перешедшего из «Ростова» нападающего Николая Комличенко .

«У «Локомотива» нет проблем, связанных с лицензированием и регистрацией контрактов игроков команды.

Уже не в первый раз в ключевые моменты, как, например, сейчас, когда перед началом сезона идет важный процесс формирования команды, мы наблюдаем не подкрепленный фактами вброс, направленный на дестабилизацию работы клуба», – сообщили в пресс-службе железнодорожников.