Мостовой о Комличенко: «В «Спартаке» не играл бы в старте – там есть Угальде, Гарсия. Сделал правильный выбор – в «Локо» может быть основным форвардом, но это тоже спорно»

Мостовой заявил, что Николай Комличенко правильно выбрал «Локо», а не «Спартак».

«Локомотив »подписал 29‑летнего нападающего «Ростова» во вторник, заключив контракт на три года.

– Конечно, Комличенко – хорошее усиление для «Локомотива». По прошедшему чемпионату было видно, что железнодорожникам не хватает количества игроков. В «Ростове» происходит что‑то непонятное.

– Комличенко говорил, что ему звонил Деян Станкович.

– Наверное, он сделал правильный выбор. Сами понимаете, в «Спартаке » непросто быть основным нападающим. Он не играл бы в стартовом составе – там есть Угальде , Гарсия.

В «Локо» Николай может быть основным форвардом, но это тоже спорно, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Мостовой.