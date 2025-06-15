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  • Мостовой о Комличенко: «В «Спартаке» не играл бы в старте – там есть Угальде, Гарсия. Сделал правильный выбор – в «Локо» может быть основным форвардом, но это тоже спорно»
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Мостовой о Комличенко: «В «Спартаке» не играл бы в старте – там есть Угальде, Гарсия. Сделал правильный выбор – в «Локо» может быть основным форвардом, но это тоже спорно»

Мостовой заявил, что Николай Комличенко правильно выбрал «Локо», а не «Спартак».

«Локомотив»подписал 29‑летнего нападающего «Ростова» во вторник, заключив контракт на три года.

– Конечно, Комличенко – хорошее усиление для «Локомотива». По прошедшему чемпионату было видно, что железнодорожникам не хватает количества игроков. В «Ростове» происходит что‑то непонятное.

– Комличенко говорил, что ему звонил Деян Станкович.

– Наверное, он сделал правильный выбор. Сами понимаете, в «Спартаке» непросто быть основным нападающим. Он не играл бы в стартовом составе – там есть Угальде, Гарсия.

В «Локо» Николай может быть основным форвардом, но это тоже спорно, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Мостовой.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoНиколай Комличенко
logoСпартак
logoАлександр Мостовой
logoЛивай Гарсия
logoЛокомотив
logoМанфред Угальде
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
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