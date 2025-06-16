Матч «ПСЖ» на КЧМ посмотрели 3,8 млн зрителей во Франции – больше, чем финал Кубка или игру сборной за 3-е место в Лиге наций

Первый матч «ПСЖ» на КЧМ привлек миллионную зрительскую аудиторию во Франции.

Парижане разгромили «Атлетико» со счетом 4:0 на клубном чемпионате мира.

По данным Médiamétrie, этот матч на канале TF1 в среднем посмотрели 3,8 миллиона зрителей.

Отмечается, что во Франции соревнование полностью транслируется на платформе DAZN. TF1 приобрел права на два матча: первый матч «ПСЖ» и финал, который пройдет 13 июля.

Матч парижан на TF1 достиг доли аудитории в 21% со средним значением в 3,8 млн зрителей, что стало самым высоким показателем среди всех каналов. Это означает, что игру посмотрел каждый пятый зритель.

Показатели клуба превзошли некоторые цифры, зафиксированные на матчах сборной Франции. Так, финал Лиги чемпионов с участием «ПСЖ» на каналах M6 и Canal+ посмотрели 11,8 млн зрителей (примерно 54% ​​доли аудитории).

Для сравнения, последний матч сборной Франции за 3-е место в Лиге наций против Германии посмотрели 3,4 млн человек на TF1 (31,1% доли аудитории). Тремя днями ранее полуфинал Испания – Франция привлек почти 6,6 млн зрителей на TF1 (35,2% доли аудитории).

Зрительский рейтинг матча «ПСЖ» на КЧМ был также выше, чем у финала Кубка Франции, где парижане играли против «Реймса». Этот матч привлек 2,96 млн зрителей на France 2.