«ПСЖ» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 21:3. «Атлетико» разгромлен 4:0, «Интер» – 5:0

«ПСЖ» одержал шесть побед подряд.

Команда Луиса Энрике начала выступление на клубном чемпионате мира с разгрома «Атлетико » – 4:0.

Ранее были обыграны «Интер» (5:0), «Реймс» (3:0), «Осер» (3:1), «Монпелье» (4:1) и «Арсенал» (2:1). За это время парижане победили в Кубке Франции и Лиге чемпионов.

20 июня «ПСЖ » встретится с «Ботафого».