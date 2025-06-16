«ПСЖ» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 21:3. «Атлетико» разгромлен 4:0, «Интер» – 5:0
«ПСЖ» одержал шесть побед подряд.
Команда Луиса Энрике начала выступление на клубном чемпионате мира с разгрома «Атлетико» – 4:0.
Ранее были обыграны «Интер» (5:0), «Реймс» (3:0), «Осер» (3:1), «Монпелье» (4:1) и «Арсенал» (2:1). За это время парижане победили в Кубке Франции и Лиге чемпионов.
20 июня «ПСЖ» встретится с «Ботафого».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?21273 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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