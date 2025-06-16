0:4 – крупнейшее поражение «Атлетико» от французского клуба

«Атлетико» потерпел самое тяжелое поражение от французского клуба.

Команда Диего Симеоне была разгромлена в первом туре группового этапа чемпионата мира среди клубов – 0:4.

Еще никогда мадридцы не уступали представителям Франции со столь крупным счетом – были поражения с разницей максимум в два мяча.