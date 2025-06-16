0:4 – крупнейшее поражение «Атлетико» от французского клуба
«Атлетико» потерпел самое тяжелое поражение от французского клуба.
Команда Диего Симеоне была разгромлена в первом туре группового этапа чемпионата мира среди клубов – 0:4.
Еще никогда мадридцы не уступали представителям Франции со столь крупным счетом – были поражения с разницей максимум в два мяча.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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