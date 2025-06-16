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  • Врач «Акрона» о физической форме Дзюбы в 36: «Сравнивать с Роналду кого-либо на этой планете нет смысла, таких игроков очень мало. Артем многим фору даст, даже футболистам помоложе»
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Врач «Акрона» о физической форме Дзюбы в 36: «Сравнивать с Роналду кого-либо на этой планете нет смысла, таких игроков очень мало. Артем многим фору даст, даже футболистам помоложе»

Врач «Акрона» Руслан Засиев высоко оценил физическую форму Артема Дзюбы.

В понедельник футболисты «Акрона» вышли из отпуска для прохождения обследования перед сборами.

«Он [Дзюба] раньше всех приехал. Со здоровьем все великолепно, прошел тестирование, в том числе нагрузочное, без каких-либо нареканий и замечаний.

Организм на 36 лет? Я бы не сказал. Даже если сравнивать с футболистами помоложе, он многим фору даст.

Сравнить с Криштиану Роналду? Сравнивать с Роналду кого-либо на этой планете нет смысла, таких физически одаренных футболистов очень мало. Плюс у них разные задачи на поле», – отметил Засиев.

В июне Дзюба продлил контракт с «Акроном» до конца сезона-2025/26.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
logoАкрон
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ТАСС
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