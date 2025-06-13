Дмитрий Губерниев: «Дзюба может не просто добегать до 40 лет, а прямо доиграть. Его может хватить на два‑три года»

Дмитрий Губерниев считает, что Артем Дзюба может играть до 40 лет.

В июне 36‑летний нападающий продлил контракт с «Акроном » до конца сезона‑2025/26.

«Мне кажется, что Дзюба может не просто добегать до 40 лет, а прямо доиграть. Каков молодец‑то! То есть этот Дзюба может при соответствующих требованиях к себе и при отсутствии травм одним сезоном не ограничиться. Я думаю, что его может хватить на два‑три года», – сказал кмментатор и ведущий

В прошлом сезоне форвард провел 22 матча в Мир РПЛ , в забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.