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Дмитрий Губерниев: «Дзюба может не просто добегать до 40 лет, а прямо доиграть. Его может хватить на два‑три года»

Дмитрий Губерниев считает, что Артем Дзюба может играть до 40 лет.

В июне 36‑летний нападающий продлил контракт с «Акроном» до конца сезона‑2025/26.

«Мне кажется, что Дзюба может не просто добегать до 40 лет, а прямо доиграть. Каков молодец‑то! То есть этот Дзюба может при соответствующих требованиях к себе и при отсутствии травм одним сезоном не ограничиться. Я думаю, что его может хватить на два‑три года», – сказал кмментатор и ведущий

В прошлом сезоне форвард провел 22 матча в Мир РПЛ, в забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
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