Гамид Агаларов: «Дзюба – один из сильнейших нападающих в истории российского футбола. Он делает разницу и тащит «Акрон»
Гамид Агаларов высоко отозвался об Артеме Дзюбе.
– Ты чувствуешь, что не слабее топовых форвардов нашего чемпионата?
– Не люблю себя оценивать и сравнивать с кем-то. Меня один раз спросили, кто может обогнать Дзюбу по голам, я ответил, что сам смогу это сделать.
– Смело.
– А что, мне нужно было другого кого-то назвать? Это потом обсуждали целый месяц, поэтому не стану себя оценивать. Но скажу, что при должном подходе и правильном отношении я снова смогу стать лучшим бомбардиром РПЛ.
– Артем для тебя – хороший футбольный пример?
– Дзюба – один из сильнейших нападающих в истории российского футбола. Он лучший бомбардир, а это главный показатель работы форварда. Что еще нужно? В своем возрасте он делает разницу и тащит «Акрон» на себе, – сказал форвард махачкалинского «Динамо».
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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