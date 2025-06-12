Окишор о Дзюбе: «Великий игрок и очень сильная личность. Только сильный может продолжить показывать высокий уровень после всего, через что он прошел»

Хавбек «Динамо» Виктор Окишор назвал Артема Дзюбу великим игроком.

— Ты очень профессионально подходишь к своему тренировочному процессу, к организму в целом. Как раз недавно Дзюба заявлял, что сейчас молодое поколение более профессиональное, но менее духовитое. Что можешь ответить на это?

— Отталкиваясь от своего окружения и лично от меня, не согласен с этим. То есть у меня есть окружение ребят, друзей, которые также придерживаются здорового образа жизни и уделяют много времени футболу без каких-либо гулянок, как раньше это делали, как говорит Артем . Но не могу сказать, что у нас нет духа и искры в сердце. Мы, наоборот, более мотивированные и настроенные.

— Как отреагировал на рекорд Дзюбы?

— Даже был на этом матче против Гренады. Переживал за этот рекорд, как и все остальные на стадионе. Дзюбу сто процентов можно назвать великим игроком — он побил два таких больших рекорда в российском футболе.

— То есть для тебя это топ-игрок?

— Конечно. И очень сильная личность. Дзюба харизматичный, ментально сильный. Только сильный человек может продолжить показывать высокий уровень после всего, через что он прошел, – сказал Окишор .