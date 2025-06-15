«ПСЖ» забил 105-й гол в 2025 году, обогнал «Барселону» и лидирует в топ-5 лиг

«ПСЖ» обогнал «Барселону» по голам в 2025 году.

«ПСЖ » разгромил «Атлетико » (4:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира среди клубов.

Второй гол парижан в добавленное к первому тайму время забил португальский полузащитник Витинья .

Этот мяч стал 103-м для «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах в 2025 году. Команда тренера Луиса Энрике обошла «Барселону» (102) и лидирует по этому показателю среди всех клубов топ-5 лиг.

104-й гол парижан в году забил на 87-й минуте 19-летний хавбек Санни Меюлю . На 97-й 105-й гол команды с пенальти забил Ли Кан Ин.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию .