«ПСЖ» забил 105-й гол в 2025 году, обогнал «Барселону» и лидирует в топ-5 лиг
«ПСЖ» обогнал «Барселону» по голам в 2025 году.
«ПСЖ» разгромил «Атлетико» (4:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира среди клубов.
Второй гол парижан в добавленное к первому тайму время забил португальский полузащитник Витинья.
Этот мяч стал 103-м для «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах в 2025 году. Команда тренера Луиса Энрике обошла «Барселону» (102) и лидирует по этому показателю среди всех клубов топ-5 лиг.
104-й гол парижан в году забил на 87-й минуте 19-летний хавбек Санни Меюлю. На 97-й 105-й гол команды с пенальти забил Ли Кан Ин.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Stats Foot
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