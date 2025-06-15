Лахиялов о Карпине в «Динамо»: «Эта работа покажет, насколько он крут как тренер. Скептически отношусь к этому союзу, он будет недолгим и в скором времени завершится»

Шамиль Лахиялов не верит, что Валерий Карпин добьется успеха в «Динамо».

«Работа Карпина в «Динамо» покажет, насколько он крут как тренер. Оценивать его работу в «Ростове», я думаю, не совсем правильно, потому что там он был ограничен в реализации своих тренерских способностей. Все-таки от «Ростова» не было ожиданий, что он будет бороться за чемпионство или хотя бы за место в тройке.

А работа в «Спартаке» была первым опытом Карпина как тренера – наверное, и спрос с него там был не такой, какой должен быть.

Лично я скептически отношусь к союзу Карпина и «Динамо». Считаю, он будет недолгим и в скором времени завершится», – сказал экс-форвард «Ахмата», нынешний президент «Легион-Динамо ».