Лахиялов о Карпине в «Динамо»: «Эта работа покажет, насколько он крут как тренер. Скептически отношусь к этому союзу, он будет недолгим и в скором времени завершится»
Шамиль Лахиялов не верит, что Валерий Карпин добьется успеха в «Динамо».
«Работа Карпина в «Динамо» покажет, насколько он крут как тренер. Оценивать его работу в «Ростове», я думаю, не совсем правильно, потому что там он был ограничен в реализации своих тренерских способностей. Все-таки от «Ростова» не было ожиданий, что он будет бороться за чемпионство или хотя бы за место в тройке.
А работа в «Спартаке» была первым опытом Карпина как тренера – наверное, и спрос с него там был не такой, какой должен быть.
Лично я скептически отношусь к союзу Карпина и «Динамо». Считаю, он будет недолгим и в скором времени завершится», – сказал экс-форвард «Ахмата», нынешний президент «Легион-Динамо».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?21267 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
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