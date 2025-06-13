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Шкриньяр предложен «Наполи», «Галатасарай» и «Фенербахче» тоже хотят подписать защитника. «ПСЖ» намерен отдать Милана в аренду и взять на себя большую часть зарплаты в 9 млн евро

Милан Шкриньяр может перейти в «Наполи».

Журналист Альфредо Педулла сообщает, что «ПСЖ» хочет снова отправить защитника в аренду и предложил его «Наполи». Футболист сборной Словакии очень нравится Антонио Конте и называется его фаворитом. Они уже работали в «Интере», а затем тренер хотел пригласить его в «Тоттенхэм».

Также на Шкриньяра претендуют «Галатасарай» и «Фенербахче» (за команду Жозе Моуринью Милан выступал последние полгода).

Контракт защитника с «ПСЖ» рассчитан до 2028-го, он зарабатывает около 9 млн евро в год (после вычета налогов). Парижане готовы взять на себя большую часть зарплаты, когда отдадут Шкриньяра в аренду.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы
logoМилан Шкриньяр
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