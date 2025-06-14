«Интер» готов за 35-40 млн евро продать Чалханоглу, интересующего «Галатасарай» и саудовцев. На замену Хакану могут взять Ровеллу из «Лацио»
Хакан Чалханоглу может перейти в чемпионат Турции.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что полузащитник нравится «Галатасараю», а также саудовским клубам. «Интер» оценивает хавбека в 35-40 млн евро и готов рассмотреть предложения.
Если Чалханоглу будет продан, «нерадзурри» могут попробовать подписать Николо Ровеллу («Лацио»). В то же время отмечается, что Маурицио Сарри, новый главный тренер римлян, «без ума» от 23-летнего хавбека и намерен строить команду вокруг него. Тем не менее в контракте Ровеллы прописаны отступные в размере 50 млн евро.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
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