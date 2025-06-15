Деменко про РПЛ: «16 клубов мало, можно было бы сделать хотя бы 20. Многие хотят там выступать, и им позволяют финансы. Чем больше команд, тем больше зрелищности»

Максим Деменко предложил расширить Мир РПЛ.

«Очень странно и непонятно, что до сих пор не определили 16-ю команду РПЛ – присутствует запутанность. Раньше была уверенность, что определенная команда вылетает, а сейчас этого нет.

На мой взгляд, в РПЛ 16-й командой должен быть другой клуб, а не «Пари НН ». Пускай будет команда из Первой лиги, чьи руководители вкладывали хорошие финансы для выхода в РПЛ.

Почему бы вообще не расширить РПЛ? Многие клубы хотят там выступать, и им позволяют финансы. 16 клубов в РПЛ – это мало, можно было бы сделать хотя бы 20 команд.

Чем больше команд, тем больше зрелищности, тем более пока нет еврокубков. Это бы устранило сложности для больших клубов», – сказал бывший полузащитник «Краснодара».