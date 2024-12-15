Пуйоль о сравнениях Ямаля с Месси: «Давление и так на максимуме, на Ламина навешивают ярлык. Будет сложно найти такого игрока, как Лео»

Карлес Пуйоль призвал не сравнивать Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

«Мы вешаем на него ярлык Лео. Давление и без того на максимуме.

То, что сделал и продолжает делать Лео, невероятно, и будет очень трудно обнаружить такого игрока вновь», – сказал бывший капитан «Барселоны» Пуйоль в интервью El Pais.