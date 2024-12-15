Пуйоль о сравнениях Ямаля с Месси: «Давление и так на максимуме, на Ламина навешивают ярлык. Будет сложно найти такого игрока, как Лео»
Карлес Пуйоль призвал не сравнивать Ламина Ямаля с Лионелем Месси.
«Мы вешаем на него ярлык Лео. Давление и без того на максимуме.
То, что сделал и продолжает делать Лео, невероятно, и будет очень трудно обнаружить такого игрока вновь», – сказал бывший капитан «Барселоны» Пуйоль в интервью El Pais.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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