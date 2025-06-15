«Бавария» за тайм повторила рекорд по голам в матче КЧМ. Мюнхенцы 6 раз забили «Окленду»
«Бавария» повторила рекорд по голам в матче клубного чемпионата мира.
Команда Венсана Компани в первом туре группового этапа встречается с «Окленд Сити».
Мюнхенцы отличились шесть раз – это повторение лучшего результата в истории турнира. «Аль-Хилаль» обыгрывал «Аль-Джазиру» 6:1 в 2021 году.
«Баварии» хватило всего одного тайма, чтобы разделить первое место по голам в одной игре.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bolavip
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