«Бавария» за тайм повторила рекорд по голам в матче КЧМ. Мюнхенцы 6 раз забили «Окленду»

«Бавария» повторила рекорд по голам в матче клубного чемпионата мира.

Команда Венсана Компани в первом туре группового этапа встречается с «Окленд Сити ».

Мюнхенцы отличились шесть раз – это повторение лучшего результата в истории турнира. «Аль-Хилаль » обыгрывал «Аль-Джазиру» 6:1 в 2021 году.

«Баварии» хватило всего одного тайма, чтобы разделить первое место по голам в одной игре.