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«Бавария» забила «Окленду» 6 голов за тайм матча клубного ЧМ. У новозеландцев ни одного удара

«Бавария» громит «Окленд Сити» после первого тайма.

Команды встречаются в первом туре группового этапа чемпионата мира среди клубов.

За первую половину игры мюнхенцы забили шесть голов. Майкл Олисе и Кингсли Коман сделали по дублю, также отличились Саша Боэ и Томас Мюллер.

«Бавария» нанесла 15 ударов, 9 из них пришлись в створ. У новозеландцев ни одной попытки пробить не зафиксировано.  

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
logoБавария
logoСаша Боэ
logoКингсли Коман
logoТомас Мюллер
logoОкленд Сити
logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Новая Зеландия
logoМайкл Олисе
logoчемпионат мира среди клубов
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