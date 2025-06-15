«Бавария» забила «Окленду» 6 голов за тайм матча клубного ЧМ. У новозеландцев ни одного удара
«Бавария» громит «Окленд Сити» после первого тайма.
Команды встречаются в первом туре группового этапа чемпионата мира среди клубов.
За первую половину игры мюнхенцы забили шесть голов. Майкл Олисе и Кингсли Коман сделали по дублю, также отличились Саша Боэ и Томас Мюллер.
«Бавария» нанесла 15 ударов, 9 из них пришлись в створ. У новозеландцев ни одной попытки пробить не зафиксировано.
Часть игроков «Окленд Сити» не приехала на КЧМ – им не дали отпуск на работе, заявил тренер. Новозеландцы сыграют с «Баварией», «Бенфикой» и «Бокой»
Чего добьется Карпин в «Динамо»?19630 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости