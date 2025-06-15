«Бавария» забила «Окленду» 6 голов за тайм матча клубного ЧМ. У новозеландцев ни одного удара

«Бавария» громит «Окленд Сити» после первого тайма.

Команды встречаются в первом туре группового этапа чемпионата мира среди клубов.

За первую половину игры мюнхенцы забили шесть голов. Майкл Олисе и Кингсли Коман сделали по дублю, также отличились Саша Боэ и Томас Мюллер .

«Бавария » нанесла 15 ударов, 9 из них пришлись в створ. У новозеландцев ни одной попытки пробить не зафиксировано.

Часть игроков «Окленд Сити» не приехала на КЧМ – им не дали отпуск на работе, заявил тренер. Новозеландцы сыграют с «Баварией», «Бенфикой» и «Бокой»