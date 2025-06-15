«Бавария» громит «Окленд Сити» – 6:0. Букмекеры считают, что мюнхенцы забьют еще 3 гола во 2-м тайме

«Бавария» играет с «Окленд Сити» в рамках 1-го тура клубного чемпионата мира (6:0, перерыв).

В прематче «Бавария» котировалась явным фаворитом с коэффициентом 1.01. Фора мюнхенцев начиналась с (-2,5) за 1.09.

Букмекеры считают, что «Бавария» во 2-м тайме забьет еще 3 гола, на это дают коэффициент 1.57. Максимальная фора, которая предлагается в лайве, это (-10,5) за 4.10.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис