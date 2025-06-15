«Тоттенхэму» интересен Висса. «Брентфорд» хочет 40 млн фунтов за второго бомбардира команды
Йоан Висса может перейти в «Тоттенхэм».
28-летний нападающий из ДР Конго заинтересовал лондонцев после того, как команду возглавил бывший тренер «Брентфорда» Томас Франк.
По данным The Guardian, предварительные контакты между сторонами уже были. «Брентфорд» вряд ли продаст игрока дешевле 40 млн фунтов.
На Йоана также претендует «Ноттингем Форест», который хотел подписать футболиста еще в январе.
Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» хочет подписать еще одного игрока группы атаки «Брентфорда» Бриана Мбемо.
Висса забил 19 голов в 35 матчах АПЛ, на 1 мяч меньше, чем Мбемо. Подробная статистика Йоана – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Guardian
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