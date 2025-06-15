«Тоттенхэму» интересен Висса. «Брентфорд» хочет 40 млн фунтов за второго бомбардира команды

Йоан Висса может перейти в «Тоттенхэм».

28-летний нападающий из ДР Конго заинтересовал лондонцев после того, как команду возглавил бывший тренер «Брентфорда » Томас Франк .

По данным The Guardian, предварительные контакты между сторонами уже были. «Брентфорд » вряд ли продаст игрока дешевле 40 млн фунтов.

На Йоана также претендует «Ноттингем Форест », который хотел подписать футболиста еще в январе.

Ранее стало известно , что «Тоттенхэм » хочет подписать еще одного игрока группы атаки «Брентфорда» Бриана Мбемо .

Висса забил 19 голов в 35 матчах АПЛ , на 1 мяч меньше, чем Мбемо. Подробная статистика Йоана – здесь .