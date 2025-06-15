«Тоттенхэм» за 35 млн евро выкупил Теля у «Баварии». Контракт – на 6 лет
«Тоттенхэм» объявил о выкупе Матиса Теля из «Баварии».
20-летний французский форвард подписал контракт до 2031 года.
Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» выкупит француза у «Баварии» за 35 миллионов евро. Мюнхенцы уже получили 10 млн за аренду форварда.
В прошлом сезоне Тель провел 13 матчей за «Тоттенхэм» в АПЛ и забил 2 мяча. Сейчас он выступает за сборную Франции на Евро U-21.
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Тоттенхэма»
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