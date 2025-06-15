«Тоттенхэм» за 35 млн евро выкупил Теля у «Баварии». Контракт – на 6 лет

«Тоттенхэм» объявил о выкупе Матиса Теля из «Баварии».

20-летний французский форвард подписал контракт до 2031 года.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм » выкупит француза у «Баварии» за 35 миллионов евро. Мюнхенцы уже получили 10 млн за аренду форварда.

В прошлом сезоне Тель провел 13 матчей за «Тоттенхэм » в АПЛ и забил 2 мяча. Сейчас он выступает за сборную Франции на Евро U-21.