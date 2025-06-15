Рио Фердинанд: «МЮ» должен стремиться финишировать в топ-8, топ-6 АПЛ в новом сезоне. Не следует заглядывать дальше после 15-го места»
Фердинанд считает, что «МЮ» стоит нацеливаться на место в топ-6 в сезоне-2025/26.
В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» стал 15-м в АПЛ.
«Если финишируешь на 15-м месте, то «МЮ» должен стремиться финишировать по крайней мере в восьмерке, в шестерке лучших. Я не думаю, что клубу следует заглядывать дальше.
И это говорит человек, который думал только о победе в АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Так что в этом смысле это большое падение», – завил бывший защитник и капитан «Юнайтед» Рио Фердинанд.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Daily Mirror
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