Рио Фердинанд: «МЮ» должен стремиться финишировать в топ-8, топ-6 АПЛ в новом сезоне. Не следует заглядывать дальше после 15-го места»

Фердинанд считает, что «МЮ» стоит нацеливаться на место в топ-6 в сезоне-2025/26.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» стал 15-м в АПЛ .

«Если финишируешь на 15-м месте, то «МЮ» должен стремиться финишировать по крайней мере в восьмерке, в шестерке лучших. Я не думаю, что клубу следует заглядывать дальше.

И это говорит человек, который думал только о победе в АПЛ с «Манчестер Юнайтед ». Так что в этом смысле это большое падение», – завил бывший защитник и капитан «Юнайтед» Рио Фердинанд .