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Фердинанд после финала ЛЧ уйдет с TNT Sports спустя 12 лет, чтобы сосредоточиться на своих проектах: «Я взволнован тем, что принесет будущее, надеюсь оставаться с вами на связи»

Рио Фердинанд уйдет с TNT Sports, чтобы сосредоточиться на своих проектах.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» объявил, что покинет свою должность эксперта на TNT Sports после финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» сыграет с «Интером» в финальном матче 31 мая.

Фердинанд пришел на TNT в 2013 году, когда канал назывался BT Sport. Теперь Рио принял решение уделять больше времени собственным контент-каналам, в частности своему ютуб-каналу Rio Ferdinand Present.

«После ухода из футбола для меня было честью рассказывать о любимой игре на протяжении десятилетия фанатам спорта, которые смотрят BT Sport и TNT Sports.

Я хочу выразить признательность за огромную поддержку команды за кулисами, чья тяжелая работа часто остается незамеченной, но была необходима для нашего успеха.

Переворачивая страницу к следующей главе, я беру с собой бесчисленные воспоминания. Я взволнован тем, что принесет мне будущее, провожу больше времени со своей семьей, сосредотачиваюсь на Rio Ferdinand Presents и других деловых интересах.

Я надеюсь оставаться на связи со всеми вами в разных качествах. Спасибо вам еще раз за все!» – написал Фердинанд в соцсетях.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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