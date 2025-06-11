Защитник Беларуси Политевич о Кисляке: «Видно, что не боится ничего. В 19 лет играть в такой взрослый футбол…»
Сергей Политевич высоко оценил игру Матвея Кисляка.
Защитник сборной Беларуси высказался после товарищеского матча с Россией (1:4).
«Молодой Кисляк выделяется. В 19 лет играть в такой взрослый футбол... И видно, что он не боится ничего. В целом команда высокого уровня», — сказал Политевич.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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