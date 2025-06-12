Владимир Пономарев: «У нас на европейском уровне играют трое – Кисляк, Дивеев, Батраков. Классных футболистов очень мало, даже сборную составлять не из кого»
Владимир Пономарев назвал российских футболистов, играющих на европейском уровне.
«У нас очень мало классных российских футболистов. Их можно пересчитать по пальцам руки. Сборную даже составлять не из кого. Все, глухомань!
У нас на европейском уровне играют трое. Я бы очень осторожно к ним отнес Кисляка, он некоторые матчи выдает просто великолепные. Ему нужно стабильно выдавать такие игры. Также назову Дивеева, его можно отметить, хотя тоже с натяжкой. Еще есть молодой и одаренный Батраков. Но если он останется на этом уровне, то пропадет», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24051 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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