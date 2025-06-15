Эстеван об Анчелотти в сборной Бразилии: «Одно дело видеть его по телевизору, совсем другое – работать с ним. Он всегда рядом и разговаривает с нами, это нечто особенное»

Эстеван поделился эмоциями от работы с Карло Анчелотти в сборной Бразилии.

«Очень радостно. Одно дело видеть его по телевизору, учитывая все, что он выиграл и как боролся за все, и совсем другое – работать с ним.

Он большой пример не только здесь, но и во всем мире. Испытать такое отношение... Это время с ним многому меня учит. Я стараюсь наслаждаться этим и извлекать максимум пользы, чтобы совершенствоваться, улучшать свой футбол и развиваться все больше и больше.

Эта связь с ним очень особенная. Он очень прямой и прямолинейный человек. Он также командный игрок, всегда находится рядом и разговаривает с нами. Это нечто очень особенное», – сказал 18-летний нападающий сборной Бразилии .