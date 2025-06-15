Кафу об Анчелотти в сборной Бразилии: «Для меня он самый бразильский итальянец в мире. В обороне команда при нем уже сделала большой шаг вперед»

Кафу высказался о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии.

«Очень интересно видеть там Карлетто, для меня он самый бразильский итальянец в мире. Теперь все хотят, чтобы он выиграл шестой чемпионат мира [в истории страны]. Мы не выигрывали титул 24 года, и он тот человек, который должен повести команду к этой цели.

Был бы рад поработать в его штабе. Я уже позвонил ему, чтобы пожелать всего наилучшего. Если он захочет этого, я всегда готов.

В обороне команда при нем уже сделала большой шаг вперед. Если ему удастся окончательно исправить игру в защите, то Бразилия сможет повеселиться. С Родриго, Винисиусом , Рафиньей и остальными в атаке достаточно таланта, чего уже давно не было», – сказал двукратный чемпион мира в составе бразильцев.