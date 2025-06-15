Де Поль о КЧМ: «Это очень престижный турнир. Усталость не имеет значения, команда в полном порядке. «Атлетико» должен стать главным героем»

Родриго Де Поль высказался об амбициях «Атлетико» на клубном чемпионате мира.

Мадридцы сегодня сыграют с «ПСЖ » в рамках турнира. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

– Сезон длинный, усталость заметна?

– Усталость [есть], как и у всех команд, которые играют во многих соревнованиях. Клубный чемпионат мира очень престижный турнир, и усталость не имеет значения, команда в полном порядке.

– В твоем конкретном случае ты также сыграл много матчей за национальную сборную. Это влияет на твой настрой?

– Дело в голове. Мы долго готовились, зная, что этим летом у нас будет клубный чемпионат мира. Что может быть лучше, чем принять участие в первом чемпионате мира, который организует ФИФА , усталость не в счет. «Атлетико» должен стать главным героем.

– Кто сильнее изменился после игры в Париже?

– Есть что извлечь из этого матча, но прошло много времени. Обе команды выросли во многих отношениях. Футбол и жизнь развиваются, вы учитесь чему-то каждый день, и я думаю, что это будет прекрасное зрелище.

Нам нужно сделать большой акцент на том, что такое «Атлетико», исправить то, что мешало нам в последнее время, и продолжать подчеркивать то, что сделало нас значимыми. Я думаю, что с имеющимися инструментами мы можем забрать три очка, – сказал полузащитник «Атлетико ».

Де Поль о протестах в Калифорнии: «Мы стараемся держаться от этого подальше, США всегда хорошо к нам относились. Футбол делают значимым люди – о них нужно заботиться»