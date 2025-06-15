Де Поль о протестах в Калифорнии: «Мы стараемся держаться от этого подальше, США всегда хорошо к нам относились. Футбол делают значимым люди – о них нужно заботиться»

Родриго Де Поль высказался о протестах в Калифорнии.

«Атлетико » ранее прибыл в Лос-Анджелес для участия в чемпионате мира среди клубов.

6 июня в штате Калифорния начались протесты против полицейских иммиграционных рейдов. Беспорядки охватили Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в штат подразделения Национальной гвардии.

«Мы стараемся держаться от этого подальше, приезжаем и работаем. Я не очень хорошо информирован о том, что происходит в стране, поэтому высказывать свое мнение о чем-то, чего я не знаю или с чем не очень хорошо знаком, было бы неразумно с моей стороны.

США страна всегда хорошо к нам относились, даже на Кубке Америки. Я думаю, они хорошо его организовали. Это клубный чемпионат, а в следующем году будет чемпионат мира.

Футбол делают значимым люди, и о них нужно заботиться», – сказал аргентинский полузащитник «Атлетико».

Облак об обстановке в Лос-Анджелесе на фоне протестов: «Слышны сирены, летают вертолеты. Люди выходят на улицы. Хочется, чтобы никто не пострадал»