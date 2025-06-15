«Бетис» требует у «Комо» 20 млн евро за Абде. «Барсе» положены 20% от суммы трансфера
Абде Эззальзули может перейти из «Бетиса» в «Комо».
Тренер клуба Серии А Франсеск Фабрегас заинтересован в трансфере 23-летнего вингера из Марокко. «Бетис» хотел бы получить за Абде 20 миллионов евро.
Отметим, что севильцы изначально приобрели у «Барселоны» 50% прав на Эззальзули, однако доля «Бетиса» выросла до 80% после того, как клуб согласился досрочно прервать аренду Витора Роке по ходу сезона, чтобы «Барса» могла продать бразильца.
Таким образом, сине-гранатовые получат 20% от суммы трансфера игрока.
В 32 матчах Ла Лиги-2024/25 Абде забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
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