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«Бетис» показал домашний зелено-белый комплект формы на сезон-2025/26 с черными шортами

«Бетис» показал домашнюю форму на сезон-2025/26.

Клуб представил новый комплект формы от компании hummel с традиционными зелеными и белыми полосами, которые стали шире по сравнению с формой прошлых лет.

На футболках вышиты эмблема и логотип бренда в винтажном стиле. На внутренней стороне воротника размещен девиз Verde, verde como el equipo de mi ciudad («Зеленый, зеленый, как команда моего города») – отсылка к песне Verde, verde, исполненной певицей из Севильи Марией Хименес.

Кроме того, клуб возвращает черные шорты, а гетры будут полностью зелеными.

Фото: realbetisbalompie.es

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Бетиса»
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