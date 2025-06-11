«Бетис» хочет арендовать Антони у «МЮ» еще на сезон с опцией выкупа за 35 млн фунтов (Daily Mail)

«Бетис» хотел бы арендовать Антони у «Манчестер Юнайтед» еще на один сезон.

Испанский клуб намерен продолжить переговоры с «МЮ» по поводу новой сделки по вингеру после его успешной аренды, сообщает Daily Mail.

«Бетис » готов предложить еще одну аренду с возможностью выкупа примерно за 35 млн фунтов.

В 26 матчах за испанцев игрок отметился 14 голевыми действиями. В 96 матчах за манкунианцев на его счету 12 голов и 5 результативных передач.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед » рассчитывает на переход бразильца в другую команду.