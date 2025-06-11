«Бетис» хочет арендовать Антони у «МЮ» еще на сезон с опцией выкупа за 35 млн фунтов (Daily Mail)
«Бетис» хотел бы арендовать Антони у «Манчестер Юнайтед» еще на один сезон.
Испанский клуб намерен продолжить переговоры с «МЮ» по поводу новой сделки по вингеру после его успешной аренды, сообщает Daily Mail.
«Бетис» готов предложить еще одну аренду с возможностью выкупа примерно за 35 млн фунтов.
В 26 матчах за испанцев игрок отметился 14 голевыми действиями. В 96 матчах за манкунианцев на его счету 12 голов и 5 результативных передач.
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на переход бразильца в другую команду.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22869 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости