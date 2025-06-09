«Бетис» выкупил защитника Натана у «Наполи» за 9 млн евро
«Бетис» выкупил Натана Бернардо у «Наполи».
Испанский клуб объявил о полноценном трансфере 24-летнего защитника. Стороны подписали контракт до 2030 года.
По информации Marca, стоимость сделки составила 9 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Натан провел 52 матча за «Бетис» во всех турнирах, отличившись 2 голами. Его статистика – здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Бетиса»
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