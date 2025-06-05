«Сосьедад» о Захаряне: «Клуб хочет, чтобы Арсен стал ключевым игроком в следующем сезоне»

«Реал Сосьедад» видит Арсена Захаряна ключевым футболистом в следующем сезоне.

– Рассматривает ли «Реал Сосьедад» возможность аренды Захаряна в другую команду или клуб рассчитывает на Арсена в следующем сезоне?

– Клуб хочет, чтобы Арсен стал ключевым игроком в следующем сезоне, – сказали в пресс‑службе «Реал Сосьедад ».

В завершившемся сезоне Захарян из‑за различных повреждений провел за испанский клуб 4 матча во всех турнирах. На счету российского полузащитника 1 гол и 1 результативная передача.