«Сосьедад» о Захаряне: «Клуб хочет, чтобы Арсен стал ключевым игроком в следующем сезоне»
«Реал Сосьедад» видит Арсена Захаряна ключевым футболистом в следующем сезоне.
– Рассматривает ли «Реал Сосьедад» возможность аренды Захаряна в другую команду или клуб рассчитывает на Арсена в следующем сезоне?
– Клуб хочет, чтобы Арсен стал ключевым игроком в следующем сезоне, – сказали в пресс‑службе «Реал Сосьедад».
В завершившемся сезоне Захарян из‑за различных повреждений провел за испанский клуб 4 матча во всех турнирах. На счету российского полузащитника 1 гол и 1 результативная передача.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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