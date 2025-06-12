Игорь Семшов: «Трансфер Захаряна расстроил. Кричали, что он готов к Европе, но число матчей за «Сосьедад» минимально. Многие уже забыли, как он выглядит в игре»
Игорь Семшов расстроен ситуацией Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Мы кричали, что у нас Захарян готов к Европе, но уже второй сезон у него минимальное количество матчей. В Европе нагрузки и менталитет – туда надо ехать готовым.
Трансфер Захаряна расстроил. Многие уже забыли, как он выглядит в игре и для него это тоже болезненно. Но главное для Арсена сейчас – не сломаться», – сказал бывший футболист сборной России.
Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 россиянин из-за травм провел 4 матча за команду во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. Всего у полузащитника 2 гола и 3 результативные передачи в 44 играх в испанской команде.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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