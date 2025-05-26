Игорь Корнеев: «Тюкавин мог бы играть в «Барсе» спокойно. Пример Захаряна не совсем удачный – надо быть готовым к ритму и сразу давать результат»

Игорь Корнеев считает, что Константин Тюкавин мог бы выступать за «Барселону».

– Уехать играть в «Барселону» тогда и уехать играть в «Барселону» сейчас – это разные вещи?

– Тогда были другие правила. В то время в «Барселоне» было всего четыре иностранца. Три играют на поле, один может выйти на замену. Сейчас такой ситуации нет. Но это не говорит о том, что сейчас легче попасть в «Барселону» или другой топовый клуб. Надо действительно иметь те навыки и качества, по которым тебя бы оценили. У нас есть те ребята, которые могли бы соответствовать этим качествам. Например, Тюкавин спокойно мог бы играть в «Барселоне».

Конечно же, попасть туда тогда и сейчас – это разные вещи. Мы видим сейчас, в какой интенсивный футбол играет «Барселона ». Надо быть готовым к этому.

Пример Захаряна не совсем удачный. Физически надо быть готовым к ритму. Ментально тоже ты должен понимать, что если ты играешь в большом клубе, то ты должен быть готов сразу давать результат. Если ты этого не делаешь, там есть еще 3-4 человека, которые не ждут. Они как раз «голодные», хотят выиграть конкуренцию, – сказал экс-игрок «Барселоны» и сборной России.