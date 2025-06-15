Коке: «Атлетико» хочет выиграть клубный ЧМ. Иначе остались бы дома. Мы никого не боимся»

Коке заявил о желании «Атлетико» выиграть клубный чемпионат мира.

– Я очень рад этому турниру. Мы работали все эти годы, чтобы оказаться здесь. Будет сложный первый матч против европейских чемпионов, но мы показали, что можем выигрывать такие матчи против больших команд. Мы никого не боимся, хотим показать хорошую игру и попытаться победить.

– Симеоне говорит, что цель – выиграть чемпионат мира.

– Это, безусловно, наша цель. В противном случае мы бы остались дома. Это очень сложный турнир с несколькими отличными командами, но цель – победить, – сказал хавбек «Атлетико ».