Коке продлил контракт с «Атлетико» до 2026 года. Капитан – рекордсмен клуба по числу матчей
«Атлетико» продлил контракт с капитаном команды Коке.
Новый контракт 33-летнего испанца действует до 2026 года. По условиям договора игрока, в конце каждого сезона предусмотрено продление контракта, если обе стороны согласны на это.
Коке – капитан «Атлетико» и рекордсмен клуба по числу матчей (681). Его статистику можно найти здесь.
Фото: atleticodemadrid.com
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Атлетико»
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