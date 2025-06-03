Коке продлил контракт с «Атлетико» до 2026 года. Капитан – рекордсмен клуба по числу матчей

«Атлетико» продлил контракт с капитаном команды Коке.

Новый контракт 33-летнего испанца действует до 2026 года. По условиям договора игрока, в конце каждого сезона предусмотрено продление контракта, если обе стороны согласны на это.

Коке – капитан «Атлетико » и рекордсмен клуба по числу матчей (681). Его статистику можно найти здесь .

Фото: atleticodemadrid.com