Коке запишет видео в поддержку болельщика «Атлетико», который провел 54 дня в реанимации из-за менингита

Коке обещал записать видео в поддержку фаната «Атлетико», попавшего в реанимацию.

Бывший полузащитник мадридского клуба Паулу Футре рассказал в соцсетях о непростой истории одного из болельщиков команды.

Фанат «Атлетико » провел 54 дня в отделении интенсивной терапии из-за менингита, который не был вовремя диагностирован. Позднее его перевели в обычную палату для начала реабилитации.

После этого Футре обратился к общественности с просьбой о помощи фанату: «Его брат Серхио связался со мной, чтобы сделать ему особенный подарок. «Атлетико» стал его мотивацией бороться за жизнь, матч за матчем. Для него было бы огромной радостью получить видеообращение от кого-то из игроков первой команды».

На этот призыв откликнулся капитан команды Коке, который написал: «Я отправлю его, мой друг. Завтра утром мы это сделаем».

Пока неизвестно, запишет ли Коке видео один или вместе с другими игроками «Атлетико», но, вероятно, в ближайшее время запись будет опубликована на личной странице игрока или в соцсетях клуба.