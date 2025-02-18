Коке выбыл до конца марта. У капитана «Атлетико» мышечная травма ноги
Коке пропустит больше месяца из-за травмы.
«Атлетико» сообщил, что у капитана команды выявлена мышечная травма правой ноги. Он доигрывал матч против «Сельты» с дискомфортом.
Сроки восстановления игрока не оглашаются, но Marca пишет, что все указывает на то, что полузащитник не будет играть до завершения паузы на игры сборных. Таким образом, полузащитник вернется на поле не ранее 30 марта.
В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний футболист провел 23 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Атлетико»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем