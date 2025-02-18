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Коке выбыл до конца марта. У капитана «Атлетико» мышечная травма ноги

Коке пропустит больше месяца из-за травмы.

«Атлетико» сообщил, что у капитана команды выявлена мышечная травма правой ноги. Он доигрывал матч против «Сельты» с дискомфортом. 

Сроки восстановления игрока не оглашаются, но Marca пишет, что все указывает на то, что полузащитник не будет играть до завершения паузы на игры сборных. Таким образом, полузащитник вернется на поле не ранее 30 марта. 

В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний футболист провел 23 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Атлетико»
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