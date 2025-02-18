Коке выбыл до конца марта. У капитана «Атлетико» мышечная травма ноги

Коке пропустит больше месяца из-за травмы.

«Атлетико » сообщил, что у капитана команды выявлена мышечная травма правой ноги. Он доигрывал матч против «Сельты» с дискомфортом.

Сроки восстановления игрока не оглашаются, но Marca пишет , что все указывает на то, что полузащитник не будет играть до завершения паузы на игры сборных. Таким образом, полузащитник вернется на поле не ранее 30 марта.

В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний футболист провел 23 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь .